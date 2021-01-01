СПЧ попросил ФСИН разрешить заключенным чаще мыться из-за пандемии

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Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) письмо с просьбой смягчить режим содержания заключенных на период пандемии и разрешить им чаще принимать душ. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.

«Буквально только что за подписью нашего председателя Валерия Александровича Фадеева во ФСИН ушло письмо, где мы просим во время пандемии пойти на смягчение режима», — сказала Меркачева.

Сейчас, согласно распорядку исправительных учреждений, мужчинам разрешено мыться раз в неделю, женщинам — два раза. СПЧ попросил разрешения всем заключенным мыться два раза в неделю. «Странная ситуация, когда мы все бесконечно моем руки, у нас есть антисептики, <...> а заключенные при этом говорят, что гигиена — это то самое, о чем они мечтают», — сказала Меркачева.

Кроме того, СПЧ попросил ФСИН на время пандемии бесплатно раздавать витамины и разрешить общение с родственниками по видеосвязи, поскольку свидания из-за коронавируса были отменены.