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Пандемия коронавируса ,  
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Шесть СИЗО Москвы прекратят прием обвиняемых и подозреваемых из-за COVID

С 19 октября те, кого направляют в СИЗО, будут проходить двухнедельный карантин в столичном СИЗО-7, остальные шесть изоляторов не будут работать на прием. После карантина арестантов распределят в другие московские ИВС
Фото:Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Почти все СИЗО Москвы прекращают прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных вплоть до особого распоряжения. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача ФСИН Артема Галкина (есть у РБК).

Временный прием с 19 октября приостанавливают ФКУ СИЗО-1, 2, 3, 4, 5 и 6 УФСИН. Работу продолжит СИЗО-7.

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«Шесть изоляторов прекратили [работу], седьмой будет принимать людей, они будут выдерживать некий карантин и потом, после определенного срока, распределять по другим изоляторам», — пояснил РБК ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

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В постановлении главврача ФСИН говорится, что после 14-дневного карантина в СИЗО-7 подозреваемых, обвиняемых и осужденных будут направлять в другие изоляторы согласно территориальному закреплению за судебно-следственными органами.

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Фото:Владимир Песня / РИА Новости

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Будет приостановлено проведение краткосрочных свиданий и прием передач, кроме лекарств и предметов медицинского назначения.

Сотрудники отделов и служб СИЗО будут работать по двухнедельному графику без выхода за пределы изолятора. Вход на территорию СИЗО для представителей исполнительной власти, общественных наблюдательных комиссий и других людей будет ограничен. Подозреваемые, обвиняемые и осужденные будут участвовать в судебных заседаниях по видеосвязи.

В середине марта ФСИН приостановила проведение кратких и долгосрочных свиданий в колониях и изоляторах России для борьбы с заражением коронавирусом в учреждениях. Был также запрещен допуск посетителей и сотрудников, если они перед этим прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Позже СИЗО Москвы перешли на казарменный режим, были отменены свидания с родственниками.

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Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы
Любовь Порываева, Маргарита Алехина, Мария Лисицына, Майя Бобенко
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