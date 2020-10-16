Шесть СИЗО Москвы прекратят прием обвиняемых и подозреваемых из-за COVID

В постановлении главврача ФСИН говорится, что после 14-дневного карантина в СИЗО-7 подозреваемых, обвиняемых и осужденных будут направлять в другие изоляторы согласно территориальному закреплению за судебно-следственными органами.

Будет приостановлено проведение краткосрочных свиданий и прием передач, кроме лекарств и предметов медицинского назначения.

Сотрудники отделов и служб СИЗО будут работать по двухнедельному графику без выхода за пределы изолятора. Вход на территорию СИЗО для представителей исполнительной власти, общественных наблюдательных комиссий и других людей будет ограничен. Подозреваемые, обвиняемые и осужденные будут участвовать в судебных заседаниях по видеосвязи.

В середине марта ФСИН приостановила проведение кратких и долгосрочных свиданий в колониях и изоляторах России для борьбы с заражением коронавирусом в учреждениях. Был также запрещен допуск посетителей и сотрудников, если они перед этим прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Позже СИЗО Москвы перешли на казарменный режим, были отменены свидания с родственниками.