Шесть СИЗО Москвы прекратят прием обвиняемых и подозреваемых из-за COVID
Почти все СИЗО Москвы прекращают прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных вплоть до особого распоряжения. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача ФСИН Артема Галкина (есть у РБК).
Временный прием с 19 октября приостанавливают ФКУ СИЗО-1, 2, 3, 4, 5 и 6 УФСИН. Работу продолжит СИЗО-7.
«Шесть изоляторов прекратили [работу], седьмой будет принимать людей, они будут выдерживать некий карантин и потом, после определенного срока, распределять по другим изоляторам», — пояснил РБК ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.