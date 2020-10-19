В московских СИЗО из-за пандемии приостановили прием подозреваемых

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве из-за угрозы коронавируса из семи следственных изоляторов (СИЗО) принимать подозреваемых, обвиняемых и осужденных с 19 октября будет только один. Об этом говорится на сайте столичного УФСИН.

«Прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных будет осуществлять только СИЗО-7 УФСИН России. Прием арестованных, следующих транзитом, через город Москву — СИЗО-12», — уточняется в сообщении.

Срок действия ограничений не указан, они введены до особого распоряжения. Сотрудников СИЗО переведут на двухнедельный график, их будут допускать к работе только после медицинской проверки и тестирования на COVID-19.

«Такие меры продиктованы необходимостью защиты подозреваемых, обвиняемых и осужденных от проникновения инфекции в СИЗО», — пояснили в УФСИН. Соответствующее решение принял главный государственный санитарный врач ФСИН Артем Галкин.