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В московских СИЗО из-за пандемии приостановили прием подозреваемых

Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве из-за угрозы коронавируса из семи следственных изоляторов (СИЗО) принимать подозреваемых, обвиняемых и осужденных с 19 октября будет только один. Об этом говорится на сайте столичного УФСИН.

«Прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных будет осуществлять только СИЗО-7 УФСИН России. Прием арестованных, следующих транзитом, через город Москву — СИЗО-12», — уточняется в сообщении.

Шесть СИЗО Москвы прекратят прием обвиняемых и подозреваемых из-за COVID
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Фото:Алексей Филиппов / РИА Новости

Срок действия ограничений не указан, они введены до особого распоряжения. Сотрудников СИЗО переведут на двухнедельный график, их будут допускать к работе только после медицинской проверки и тестирования на COVID-19.

«Такие меры продиктованы необходимостью защиты подозреваемых, обвиняемых и осужденных от проникновения инфекции в СИЗО», — пояснили в УФСИН. Соответствующее решение принял главный государственный санитарный врач ФСИН Артем Галкин.

В целях безопасности сокращается число судебных заседаний и следственных действий с участием подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Они будут участвовать в судебных заседаниях по видеосвязи.

Ограничивается вход на территорию учреждений, в том числе для представителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов России, общественно-наблюдательных комиссий.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников говорил РБК, что прибывающие в седьмой изолятор будут проходить карантин, после чего их распределят по другим СИЗО.Согласно решению Галкина, сотрудники СИЗО будут работать по двухнедельному графику без выхода за пределы изолятора. Будет также приостановлено проведение краткосрочных свиданий и прием передач, кроме лекарств и предметов медицинского назначения.

За последние сутки в Москве выявили максимальное число новых заболевших с 12 мая. В столице зарегистрировали 5376 новых зараженных, их общее число выросло до 367 629 человек.

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