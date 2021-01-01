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Прокуратура обжаловала оправдательный приговор калининградским врачам

Элина Сушкевич (слева) и Елена Белая (справа)
Элина Сушкевич (слева) и Елена Белая (справа) (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Прокуратура направила апелляцию в Калининградский областной суд на оправдательный приговор бывшей и. о. главного врача роддома № 4 в Калининграде Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«В суд поступило апелляционное представление прокуратуры», — рассказали в пресс-службе областного суда.

Как сообщил «РБК Калининград» адвокат Сушкевич Андрей Золотухин, перспектива нового рассмотрения зависит от того, что конкретно написано в апелляции. «Если они все-таки признают обоснованным это, то отменят тогда (приговор) и опять направят дело на новое рассмотрение. Нас ждет тогда новый процесс — с другими присяжными и другим судьей», — сказал Золотухин.

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16 декабря суд оправдал женщин по делу об убийстве младенца. До этого их признали невиновными присяжные. Судья постановил освободить медиков из-под домашнего ареста.

Сушкевич СК обвинял в убийстве малолетнего (ст. 105 УК России), Белой также вменяли превышение полномочий (ст. 286 УК России).

Дело касается недоношенного ребенка, который родился в ноябре 2018 года весом 700 г. По версии следствия, Белая предположила, что, скорее всего, младенец умрет и такое развитие событий ухудшит показатели роддома, что негативно повлияет на ее шансы стать главврачом. В СК указывали, что и.о. главврача для осуществления преступления привлекла Сушкевич.

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