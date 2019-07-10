Бастрыкин передал в центральный аппарат СК дело врача Сушкевич

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин передал в специализированный отдел московского главка дело неонатолога (врача, который занимается здоровьем новорожденных) Элины Сушкевич и заместителя главврача калининградского роддома Елены Белой, обвиняемых в умышленном убийстве младенца. Об этом сообщается на сайте СК.

«Данное решение принято с учетом особой сложности расследования, необходимости обеспечения полноты, всесторонности и объективности следствия», — отмечает ведомство.

Сушкевич и Белую обвиняют по ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), последней также вменяют ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ребенок, в убийстве которого подозревают женщин, родился недоношенным (его вес составлял 700 гр) в ноябре 2018 года в роддоме № 4 Калининградской области. По версии следствия, Белая предположила, что младенец, скорее всего, умрет, и это ухудшит статистические показатели. Она поручила Сушкевич убить новорожденного.