С космодрома Восточный запустили ракету с британскими спутниками OneWeb

Фото: OneWeb / YouTube

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками связи британской компании OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Трансляция запуска шла на сайте «Роскосмоса».

Запуск произошел в 15:26 мск. Позднее отделился орбитальный блок в составе разгонного блока «Фрегат» и спутников OneWeb. «В течение 3,5 часа космические аппараты будут отделяться от разгонного блока», — добавили в госкорпорации.

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Как ранее сообщили в «Роскосмосе», сегодняшний запуск стал первым полностью коммерческим запуском космических аппаратов с космодрома Восточный. Он также стал первым запуском, реализуемым компанией Arianespace для компании OneWeb с первого российского гражданского космодрома.