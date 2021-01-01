С космодрома Восточный запустили ракету с британскими спутниками OneWeb
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками связи британской компании OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Трансляция запуска шла на сайте «Роскосмоса».
Запуск произошел в 15:26 мск. Позднее отделился орбитальный блок в составе разгонного блока «Фрегат» и спутников OneWeb. «В течение 3,5 часа космические аппараты будут отделяться от разгонного блока», — добавили в госкорпорации.
Как ранее сообщили в «Роскосмосе», сегодняшний запуск стал первым полностью коммерческим запуском космических аппаратов с космодрома Восточный. Он также стал первым запуском, реализуемым компанией Arianespace для компании OneWeb с первого российского гражданского космодрома.