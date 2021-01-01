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Технологии и медиа ,  
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С космодрома Восточный запустили ракету с британскими спутниками OneWeb

Фото: OneWeb / YouTube
Фото: OneWeb / YouTube

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками связи британской компании OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Трансляция запуска шла на сайте «Роскосмоса».

Запуск произошел в 15:26 мск. Позднее отделился орбитальный блок в составе разгонного блока «Фрегат» и спутников OneWeb. «В течение 3,5 часа космические аппараты будут отделяться от разгонного блока», — добавили в госкорпорации.

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Как ранее сообщили в «Роскосмосе», сегодняшний запуск стал первым полностью коммерческим запуском космических аппаратов с космодрома Восточный. Он также стал первым запуском, реализуемым компанией Arianespace для компании OneWeb с первого российского гражданского космодрома.

В «Роскосмосе» назвали нового главу дирекции космодрома Восточный
Общество
Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

В конце ноября «Роскосмос» назначил нового главу дирекции космодрома Восточный Андрея Новикова. Предыдущий глава Евгений Рогоза был уволен в октябре. До этого было возбуждено уголовное дело в отношении директора космического центра «Восточный» Романа Бобкова. 

космодром «Восточный» Роскосмос
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