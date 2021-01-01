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В «Роскосмосе» назвали нового главу дирекции космодрома Восточный

Новым главой дирекции космодрома Восточный вместо уволенного Евгения Рогозы назначен Андрей Новиков. Об этом сообщили в госкорпорации, передает ТАСС.

«В октябре 2020 года новым генеральным директором ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» назначен Новиков Андрей Васильевич», — цитирует агентство сообщение «Роскосмоса».

В госкорпорации добавили, что у Новикова есть большой практический опыт в строительной сфере и непосредственно в организации работ служб заказчика-застройщика.

Рогозин уволил главу дирекции космодрома Восточный Евгения Рогозу
Общество
Евгений Рогоза

В октябре «Коммерсантъ» сообщил возбуждении уголовного дела в отношении директора космического центра «Восточный» Романа Бобкова. Его задержали по подозрению в подстрекательстве к махинациям при приемке водозаборных сооружений для космодрома Восточный и города Циолковский.

Также уголовное дело заведели в отношении главного инспектора 119-го отдела Государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрия Фоминцева. Следствие полагает, что он специально не обращал внимания на дефекты при строительстве объектов космодрома, чтобы перейти на более высокооплачиваемую работу в Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), сообщала газета.

На следующий день после задержания Бобкова глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уволил гендиректора ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» Евгения Рогозу. Также Рогозин объявил выговоры гендиректору ЦЭНКИ Андрею Охлопкову и главному инженеру Владимиру Жуку.

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