В «Роскосмосе» назвали нового главу дирекции космодрома Восточный

Новым главой дирекции космодрома Восточный вместо уволенного Евгения Рогозы назначен Андрей Новиков. Об этом сообщили в госкорпорации, передает ТАСС.

«В октябре 2020 года новым генеральным директором ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» назначен Новиков Андрей Васильевич», — цитирует агентство сообщение «Роскосмоса».

В госкорпорации добавили, что у Новикова есть большой практический опыт в строительной сфере и непосредственно в организации работ служб заказчика-застройщика.

В октябре «Коммерсантъ» сообщил возбуждении уголовного дела в отношении директора космического центра «Восточный» Романа Бобкова. Его задержали по подозрению в подстрекательстве к махинациям при приемке водозаборных сооружений для космодрома Восточный и города Циолковский.