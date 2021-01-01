ЦБ снова продлил срок перевода пенсий на карты «Мир»

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Банк России продлил срок перевода всех пенсионных выплат на карты платежной системы «Мир» до 1 июля 2021 года. Об этом сообщается в информационном письме ЦБ.

Центробанк до 1 июля не будет принимать меры в отношении кредитных организаций за зачисление пенсии и иных социальных выплат «на банковские счета, операции по которым осуществляются с использованием платежных карт, не являющихся национальными платежными инструментами», говорится в письме.

Также Центробанк порекомендовал кредитным организациям в случае истечения срока действия платежных карт у клиентов, получающих пенсионные выплаты, разрешить им до 1 июля совершать операции с использованием этих карт даже после истечения срока действия.

Изначально планировалось, что процесс перевода пенсий на национальную платежную систему должен завершиться до 1 июля этого года. Затем этот срок продлили до 1 октября, а позже — до конца года. Центробанк объяснял это ситуацией с коронавирусной инфекцией и необходимостью ограничить передвижение граждан, особенно пенсионеров.