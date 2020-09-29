ЦБ продлил сроки перевода пенсий на карты «Мир»

Центробанк перенес сроки, после которых пенсии будут выплачивать только на карты платежной системы «Мир». Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».

«Есть еще часть пенсионеров, которые по каким-то причинам такие карты не получили. Поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря», — уточнила Бакина.

По ее словам, российским банкам должно хватить этого периода, чтобы выполнить свои обязательства. Представитель Банка России отметила, что большая часть пенсионеров уже переведена на карты «Мир».

Изначально пенсии и другие социальные выплаты, согласно принятому в 2017 году закону, должны были начать перечислять только на «Мир» с 1 июля. Однако из-за пандемии коронавируса Центробанк передвинул сроки на 1 октября. «В текущих условиях нашим пенсионерам крайне важно соблюдать режим самоизоляции. <...> Таким образом, за новыми картами для получения пенсий сейчас в банк идти не придется», — поясняла смягчение условий Бакина.