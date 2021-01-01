Ленинградская и Магаданская области объявили 31 декабря выходным днем

Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил подготовить постановление о переносе выходного дня с 26 на 31 декабря. Об этом он написал в Instagram.

Решение было принято на основе опроса, который провели среди 10 тыс. жителей региона. 72,3% поддержали инициативу сделать последний день 2020 года нерабочим, чтобы больше времени посвятить семьям.⁣⁣⠀

Также о переносе выходного дня для бюджетников с 26 на 31 декабря объявили власти Ленинградской области. Они рекомендовали руководителям иных предприятий и организаций также принять решение о переносе.

Ранее о выходном 31 декабря объявили власти Забайкалья и Ямало-Ненецкого автономного округа. Всего 31 декабря было объявлено выходным более чем в 30 регионах страны, в том числе в Бурятии, Мурманской, Вологодской, Орловской, Саратовской, Волгоградской и Костромской областях, Чувашии, на Камчатке, Сахалине и в других субъектах. При этом официально в России 31 декабря будет считаться рабочим днем, как и в предыдущие годы.