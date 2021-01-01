Новосибирский губернатор предложил сделать 31 декабря выходным для женщин

Андрей Травников (Фото: Global Look Press)

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился ко всем руководителям предприятий региона с просьбой по возможности сделать 31 декабря выходным днем. Об этом он рассказал журналистам, передает «РИА Новости».

«Пока я обращаюсь ко всем руководителям Новосибирской области по возможности сделать выходной для своих работников, по крайней мере, для женщин», — сказал губернатор.

Он добавил, что сам не будет издавать никаких распоряжений для госслужащих на этот счет. При этом Травников отметил, что для женщин-госслужащих, возможно, получится сделать сокращенный рабочий день, но не все сотрудницы смогут этим воспользоваться.

Официально 31 декабря в этом году остается рабочим днем, но регионы или отдельные работодатели могут сами решить, сделать ли его выходным.