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Новосибирский губернатор предложил сделать 31 декабря выходным для женщин

Андрей Травников
Андрей Травников (Фото: Global Look Press)

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился ко всем руководителям предприятий региона с просьбой по возможности сделать 31 декабря выходным днем. Об этом он рассказал журналистам, передает «РИА Новости».

«Пока я обращаюсь ко всем руководителям Новосибирской области по возможности сделать выходной для своих работников, по крайней мере, для женщин», — сказал губернатор.

Он добавил, что сам не будет издавать никаких распоряжений для госслужащих на этот счет. При этом Травников отметил, что для женщин-госслужащих, возможно, получится сделать сокращенный рабочий день, но не все сотрудницы смогут этим воспользоваться.

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Официально 31 декабря в этом году остается рабочим днем, но регионы или отдельные работодатели могут сами решить, сделать ли его выходным.

Власти Мурманской, Вологодской, Костромской, Орловской, Саратовской, Волгоградской областях, Чувашии, Камчатки, Сахалина, Ставропольского края и некоторых других регионов объявили 31 декабря выходным днем для предприятий всех форм собственности.

В Калининградской, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Омской, Курганской областях, Марий Эл и Башкортостане последний день года однозначно остается рабочим.

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Новосибирская область 31 декабря выходной день
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