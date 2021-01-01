Власти Ямала объявили 31 декабря выходным днем
«Перенесен выходной день для объявления 31-го нерабочим. Это касается органов госвласти и муниципальных органов власти, всем остальным это рекомендовано», — говорится в сообщении.
В пресс-службе также уточнили, что вместо этого рабочим днем будет суббота 19 декабря.
Официально 31 декабря останется рабочим днем, как и в предыдущие годы. Однако власти регионов могут самостоятельно объявить этот день выходным. Такое решение уже приняли правительства более 20 регионов России, в том числе Бурятии, Мурманской, Вологодской, Орловской, Саратовской, Волгоградской и Костромской областей, Чувашии, Камчатки, Сахалина и других.