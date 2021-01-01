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Власти Ямала объявили 31 декабря выходным днем

Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ (Фото: Андрей Ткачев / ТАСС)
В Ямало-Ненецком автономном округе 31 декабря будет выходным днем. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы региона Дмитрия Артюхова.

«Перенесен выходной день для объявления 31-го нерабочим. Это касается органов госвласти и муниципальных органов власти, всем остальным это рекомендовано», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что вместо этого рабочим днем будет суббота 19 декабря.

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Официально 31 декабря останется рабочим днем, как и в предыдущие годы. Однако власти регионов могут самостоятельно объявить этот день выходным. Такое решение уже приняли правительства более 20 регионов России, в том числе Бурятии, Мурманской, Вологодской, Орловской, Саратовской, Волгоградской и Костромской областей, Чувашии, Камчатки, Сахалина и других.

При этом в Башкирии, республике Марий Эл, а также в Калининградской, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Омской и Курганской областях 31 декабря останется рабочим днем.

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