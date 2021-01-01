Власти Забайкалья объявили 31 декабря выходным днем

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Забайкалье 31 декабря объявлено выходным днем. Об этом заявил глава региона Александр Осипов в Instagram.

«31 декабря — выходной! А 26 декабря — рабочий», — написал Осипов.

Глава региона пояснил, что соответствующее решение было принято после проведенного им в Instagram опроса, где почти 90% подписчиков поддержали инициативу сделать 31 декабря выходным. Осипов также обратил внимание на то, что ранее главы нескольких регионов тоже объявили о переносе выходного.

В России 31 декабря официально останется рабочим днем, как и в предыдущие годы. В регионах власти могу самостоятельно объявлять о дополнительных выходных.