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Ростуризм спрогнозировал сокращение турпотока до 50% к концу года

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России туристический поток к концу года может сократиться на 40–50%. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью в программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

«К концу года падение [туристического потока ] мы ожидаем где-то на уровне 40–50%», — сказала она.

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Зарина Догузова

По словам главы ведомства, в 2020 году падение выездного туризма составит порядка 80%. Она отметила, что сильно пострадали отели в крупных городах, нацеленные на бизнес-поездки.

«У этих отелей падение [турпотока] как раз-таки сильно выше, чем у отелей, которые расположены на курортных территориях. Но мы тоже максимально коллег поддерживаем, в том числе различными мерами стимулирования», — заключила Догузова.

В середине октября Догузова сообщила в интервью РБК, что вследствие пандемии коронавирусной инфекции, из-за которой в страну не приехали иностранные туристы, Российская туристическая отрасль потеряла в 2020 году 600 млрд руб.

В конце марта из-за пандемии COVID-19 и роста числа заболевших Россия закрыла международное авиасообщение. В августе на фоне снижения числа заразившихся полеты в другие страны начали возобновляться. Сейчас из России можно улететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, на Мальдивы, в Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Корею, Японию. Однако на части маршрутов действуют ограничения.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
@РБК, 2020

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