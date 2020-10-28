Ростуризм спрогнозировал сокращение турпотока до 50% к концу года

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России туристический поток к концу года может сократиться на 40–50%. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью в программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

«К концу года падение [туристического потока ] мы ожидаем где-то на уровне 40–50%», — сказала она.

По словам главы ведомства, в 2020 году падение выездного туризма составит порядка 80%. Она отметила, что сильно пострадали отели в крупных городах, нацеленные на бизнес-поездки.

«У этих отелей падение [турпотока] как раз-таки сильно выше, чем у отелей, которые расположены на курортных территориях. Но мы тоже максимально коллег поддерживаем, в том числе различными мерами стимулирования», — заключила Догузова.