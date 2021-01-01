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Путин оценил Байдена фразой «короля делает свита»

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

«Избранный президент США Джо Байден — опытный политик, но следует помнить, что короля делает свита», — заявил российский президент Владимир Путин, общаясь с журналистами после большой пресс-конференции, передает ТАСС.

«Он [Байден] человек очень опытный, всю жизнь в политике. Есть известная формула: короля делает свита. Хотя мы уже видим претендентов на ключевые должности», — отметил российский лидер.

И подчеркнул, что российская администрация уже работала с теми, кого называют претендентами на посты в новую администрацию США. В связи с этим, сказал Путин, Москва не ожидает никаких неожиданностей.

Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Но именно от того, кого Байден возьмет в свою администрацию, будет зависеть развитие российско-американских отношений, резюмировал глава государства.

Ранее бывший старший директор по России Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Фиона Хилл посоветовала Байдену придерживаться иного подхода к отношениям с Россией, нежели бывший президент Барак Обама, который, как считает она, относился к Москве пренебрежительно.

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14 декабря за Байдена проголосовало необходимое для окончательной победы в выборах президента число членов коллегии выборщиков. 20 января этот представитель Демократической партии вступит в должность президента США.

Путин поздравил Байдена с победой, отметив, что он готов к взаимодействию и контактам с ним.

Владимир Путин Джо Байден Россия США
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