Путин оценил Байдена фразой «короля делает свита»

Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

«Избранный президент США Джо Байден — опытный политик, но следует помнить, что короля делает свита», — заявил российский президент Владимир Путин, общаясь с журналистами после большой пресс-конференции, передает ТАСС.

«Он [Байден] человек очень опытный, всю жизнь в политике. Есть известная формула: короля делает свита. Хотя мы уже видим претендентов на ключевые должности», — отметил российский лидер.

И подчеркнул, что российская администрация уже работала с теми, кого называют претендентами на посты в новую администрацию США. В связи с этим, сказал Путин, Москва не ожидает никаких неожиданностей.

Но именно от того, кого Байден возьмет в свою администрацию, будет зависеть развитие российско-американских отношений, резюмировал глава государства.