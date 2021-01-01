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Выборы президента США ,  
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СМИ узнали о призыве республиканцев в Сенате не оспаривать победу Байдена

Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл призвал сенаторов-однопартийцев не оспаривать итоги президентских выборов, когда конгресс соберется, чтобы их утвердить. Об этом сообщает издание Hill со ссылкой на сенаторов, присутствовавших на телефонном совещании.

Макконнелл отметил, что возражения в ходе утверждения голосов выборщиков приведут к необходимости проводить дебаты и голосование, а это выставит республиканцев в плохом свете. По его словам, такая ситуация «не будет соответствовать ничьим интересам».

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При этом член палаты представителей Конгресса из Республиканской партии Мо Брукс призвал однопартийцев оспорить результаты голосования коллегии выборщиков, отдавших победу демократу Джо Байдену, передает Hill.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. В понедельник, 14 декабря (15 декабря по московскому времени) коллегия выборщиков утвердила итоги голосования, согласно которым Байден станет новым президентом США. Демократа поддержали 306 выборщиков, действующего президента-республиканца Дональда Трампа — 232. Результаты голосования коллегии должны быть утверждены сенатом и палатой представителей конгресса США 6 января 2021 года. Инаугурация нового президента состоится 20 января.

президентские выборы в США Республиканская партия
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