СМИ узнали о призыве республиканцев в Сенате не оспаривать победу Байдена

Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл призвал сенаторов-однопартийцев не оспаривать итоги президентских выборов, когда конгресс соберется, чтобы их утвердить. Об этом сообщает издание Hill со ссылкой на сенаторов, присутствовавших на телефонном совещании.

Макконнелл отметил, что возражения в ходе утверждения голосов выборщиков приведут к необходимости проводить дебаты и голосование, а это выставит республиканцев в плохом свете. По его словам, такая ситуация «не будет соответствовать ничьим интересам».

При этом член палаты представителей Конгресса из Республиканской партии Мо Брукс призвал однопартийцев оспорить результаты голосования коллегии выборщиков, отдавших победу демократу Джо Байдену, передает Hill.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. В понедельник, 14 декабря (15 декабря по московскому времени) коллегия выборщиков утвердила итоги голосования, согласно которым Байден станет новым президентом США. Демократа поддержали 306 выборщиков, действующего президента-республиканца Дональда Трампа — 232. Результаты голосования коллегии должны быть утверждены сенатом и палатой представителей конгресса США 6 января 2021 года. Инаугурация нового президента состоится 20 января.