Экс-помощница Трампа дала совет Байдену по поводу отношений с Россией

Избранному президенту США Джозефу Байдену необходимо придерживаться другого подхода в отношениях с Россией, нежели бывшему президенту Бараку Обаме, который относился к Москве пренебрежительно. Об этом заявила бывший старший директор по России Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Фиона Хилл в интервью газете The New York Times.

«Обама очень пренебрежительно отнесся к русским, назвав их региональной державой», — сказала Хилл, добавив, что тогда американские власти не хотели слишком часто думать о России. Она считает, что мир полностью изменился и новая администрация не сможет действовать как во времена Обамы, когда Байден был вице-президентом. «Им придется думать по-другому», — добавила экс-советник Трампа.

Хилл также отметила, что многие из ключевых задач, которые необходимо будет решить Байдену, потребуют сотрудничества с российскими властями. В том числе в восстановлении механизмов контроля над вооружениями, противодействии изменению климата и борьбе с пандемией коронавируса.

Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября. 15 декабря за кандидата от Демократической партии проголосовало необходимое для победы число членов коллегии выборщиков.