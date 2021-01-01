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Выборы президента США ,  
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Экс-помощница Трампа дала совет Байдену по поводу отношений с Россией

Избранному президенту США Джозефу Байдену необходимо придерживаться другого подхода в отношениях с Россией, нежели бывшему президенту Бараку Обаме, который относился к Москве пренебрежительно. Об этом заявила бывший старший директор по России Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Фиона Хилл в интервью газете The New York Times.

«Обама очень пренебрежительно отнесся к русским, назвав их региональной державой», — сказала Хилл, добавив, что тогда американские власти не хотели слишком часто думать о России. Она считает, что мир полностью изменился и новая администрация не сможет действовать как во времена Обамы, когда Байден был вице-президентом. «Им придется думать по-другому», — добавила экс-советник Трампа.

Путин поздравил Байдена с победой на выборах
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Хилл также отметила, что многие из ключевых задач, которые необходимо будет решить Байдену, потребуют сотрудничества с российскими властями. В том числе в восстановлении механизмов контроля над вооружениями, противодействии изменению климата и борьбе с пандемией коронавируса.

Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября. 15 декабря за кандидата от Демократической партии проголосовало необходимое для победы число членов коллегии выборщиков.

После подведения официальных итогов российский президент Владимир Путин поздравил Байдена с победой. «Готов к взаимодействию и контактам с Вами», — написал Путин в телеграмме. Глава государства пожелал избранному президенту США «всяческих успехов». Он также выразил убежденность в том, что совместными усилиями Москва и Вашингтон могут «реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир». Сотрудничество России и США, по словам Путина, отвечает интересам народов обеих стран и «всего международного сообщества».

США Джозеф Байден Владимир Путин Россия
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