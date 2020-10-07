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Путин рассказал об общении с внуками

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что скрывает любую информацию о своей семье из-за соображений безопасности. Об этом он рассказал в интервью для проекта агентства ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

По словам президента, человек, который не сталкивается с такими рисками, как он, не поймет, почему Путин вынужден скрывать сведения о своих близких. По этой причине он отказался рассказать, сколько у него внуков.

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«Есть у меня внуки, я счастлив. Они очень хорошие, сладкие такие. Я получаю большое удовольствие от общения с ними. Я думаю, это естественное чувство для каждого человека», — добавил глава государства.

Президент рассказал, что видит, что его внуки признают в нем авторитет. Он также выразил надежду, что является авторитетом для своих взрослых дочерей.

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Впервые о своих внуках Путин рассказал в интервью американскому журналисту Оливеру Стоуну. Тогда президент заявил, что очень любит их, но у него не хватает времени, чтобы играть с ними. В ходе этого разговора глава государства также отметил, что гордится своими дочерями.

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