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Путин оценил возможность вывода миротворцев из Приднестровья

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российские миротворцы покинут территорию Приднестровья, когда в регионе установится подходящая ситуация. Об этом заявил на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин. Трансляцию ведет РБК.

«Мы услышали представителей западных стран о необходимости вывести контингент. И, в целом, мы за то, чтобы вывести, как столько созреет соответствующая обстановка», — сказал он.

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По словам Путина, для этого между Приднестровьем и остальной Молдавией должен быть налажен «нормальный диалог», и стороны должны пойти по пути примирения.

Как уточнил глава государства, Россия была близка к тому, чтобы договориться о выводе миротворцев с экс-президентом Молдавии Владимиром Ворониным. Он возглавлял страну с 2001 года по 2009-ый. «Но в последний момент представители западных стран на него нажали, он отказался, отошел от прежних договоренностей. И решение преднестеровского вопроса было отложено на неопределенный срок», — рассказал российский лидер.

Санду выступила за вывод российских войск из Приднестровья
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Майя Санду

Россия направила миротворцев в Приднестровье в июле 1992 года после обострения ситуации в регионе, сейчас там базируется оперативная группа российских войск. В июне 2018 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских миротворцев из Приднестровья. В российском МИДе назвали это решение ООН провокационным. ПМР, в свою очередь, отказалась выводить из республики российских военных.

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Действующий президент Молдавии Майя Санду заявила, что для решения конфликта из Приднестровья должны быть полностью выведены российские миротворцы. По ее мнению, их следует заменить миссией гражданских наблюдателей от ОБСЕ. В интервью РБК Санду отметила, что в регионе нет угрозы возобновления боевых действий. «Это отличает этот конфликт от других конфликтов на постсоветском пространстве. В нашем случае нет этнических или религиозных противоречий», — пояснила она.

Владимир Путин Приднестровье миротворцы
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