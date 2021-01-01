Путин оценил возможность вывода миротворцев из Приднестровья

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российские миротворцы покинут территорию Приднестровья, когда в регионе установится подходящая ситуация. Об этом заявил на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин. Трансляцию ведет РБК.

«Мы услышали представителей западных стран о необходимости вывести контингент. И, в целом, мы за то, чтобы вывести, как столько созреет соответствующая обстановка», — сказал он.

По словам Путина, для этого между Приднестровьем и остальной Молдавией должен быть налажен «нормальный диалог», и стороны должны пойти по пути примирения.

Как уточнил глава государства, Россия была близка к тому, чтобы договориться о выводе миротворцев с экс-президентом Молдавии Владимиром Ворониным. Он возглавлял страну с 2001 года по 2009-ый. «Но в последний момент представители западных стран на него нажали, он отказался, отошел от прежних договоренностей. И решение преднестеровского вопроса было отложено на неопределенный срок», — рассказал российский лидер.