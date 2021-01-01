Путин сообщил об отношении Берлина к «Северному потоку-2»

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Власти Германии стараются не вмешиваться в проект «Северный поток-2», но считают, что он должен быть реализован. Об этом во время ежегодной большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, трансляцию ведет РБК.

«Политическое руководство Федеративной республики, которое старается не вмешиваться, поскольку это чисто экономический проект, но во всякой случае занимает открытую позицию по поддержке этого проекта», — сказал Путин.

Материал дополняется