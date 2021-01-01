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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав ответил на данные об отсутствии выплат врачам под Мурманском

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Объем стимулирующих выплат медицинским работникам Кольской центральной районной больницы в Мурманской области, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, составил 72,2 млн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минздрава.

Также в министерстве добавили, что в ноябре на банковские карты 172 работников больницы перевели более 15 млн руб.

Ранее в ходе пресс-конференции президента Владимира Путина волонтер call-центра Алевтина Киселева сообщила, что медицинские работники из города Кола Мурманской области пожаловались, что ни разу не получили надбавку за работу с пациентами, у которых выявили COVID-19.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

В пресс-службе следственного управления Следственного комитета региона сообщили, что по данному факту началась доследственная проверка. «Следователи работают в медицинском учреждении Кольского района, в настоящее время устанавливаются причины невыплаты предусмотренного законом материального стимулирования медикам», — передали в ведомстве.

В апреле глава государства Владимир Путин распорядился установить на три месяца дополнительные выплаты медицинским работникам, которые работают с зараженными коронавирусом. Врачам была предусмотрена доплата 80 тыс. руб. в месяц, для среднего медперсонала — 50 тыс., а для младшего — 25 тыс. руб. Врачам скорой помощи полагалась прибавка 50 тыс. руб., а фельдшерам, медсестрам и водителям — по 25 тыс. руб.

19 мая президент заявил о срыве сроков выплат. Он отметил, что выплаты должны были завершиться до 15 мая, но деньги получили не все, однако «за последние два дня ситуация менялась в нужном направлении». Позднее власти продлили стимулирующие выплаты для врачей до конца 2021 года. На них правительство выделило из резервного фонда в общей сложности более 24,6 млрд руб.

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