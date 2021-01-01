Минздрав ответил на данные об отсутствии выплат врачам под Мурманском

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Объем стимулирующих выплат медицинским работникам Кольской центральной районной больницы в Мурманской области, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, составил 72,2 млн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минздрава.

Также в министерстве добавили, что в ноябре на банковские карты 172 работников больницы перевели более 15 млн руб.

Ранее в ходе пресс-конференции президента Владимира Путина волонтер call-центра Алевтина Киселева сообщила, что медицинские работники из города Кола Мурманской области пожаловались, что ни разу не получили надбавку за работу с пациентами, у которых выявили COVID-19.

В пресс-службе следственного управления Следственного комитета региона сообщили, что по данному факту началась доследственная проверка. «Следователи работают в медицинском учреждении Кольского района, в настоящее время устанавливаются причины невыплаты предусмотренного законом материального стимулирования медикам», — передали в ведомстве.