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Google заплатила штраф 1,5 млн руб. за выдачу запрещенного контента

Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Американская корпорация Google выплатила штраф в размере 1,5 млн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Таганского суда.

«В суд поступила квитанция от Google, они в добровольном порядке оплатили штраф. Срок добровольной оплаты у них был до 4 сентября», — сказали в пресс-службе суда.

10 августа мировой судья судебного участка в Таганском районе оштрафовал Google, признав компанию виновной в повторном неисполнении обязанности по прекращению выдачи по запросам пользователей сведений о ресурсах, доступ к которым ограничен на территории России (ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП). Корпорация должна была заплатить 1,5 млн руб.

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Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В июне жители США подали в суд на Google, обвинив корпорацию в незаконном сборе данных пользователей. В иске говорилось, что Google собирала данные о миллионах американцев при помощи Google Analytics и других сервисов, в том числе на смартфонах, даже когда пользователь включал режим инкогнито. Истцы потребовали не менее $5 тыс. компенсации за каждого пользователя, общая сумма штрафа может достичь $5 млрд.

Теги: новости, Google, штраф
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