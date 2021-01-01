Путин сообщил о плюсах и минусах в 2020 году

Владимир Путин (Фото: РБК)

Уходящий год был чреват разного рода проблемами, но главной среди них стало распространение коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции, ее трансляцию ведет РБК.

«И плюсы есть, и минусы, как в жизни всегда. Конечно, этот год связан с проблемой, которая у всех на устах, перед глазами стоит и которая всех нас беспокоит. Это пандемия коронавирусной инфекции», — сказал российский лидер, отвечая на вопрос, был ли 2020-й плохим годом.

В ноябре президент заявил, что ситуация с коронавирусом в России складывается «непросто».

В начале декабря Путин поручил начать по стране масштабную вакцинацию. Глава Минздрава Михаил Мурашко 14 декабря сообщил, что требуемый препарат доставили во все регионы, на следующий день приступили к вакцинированию.