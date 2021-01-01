В Москве за сутки выявили 6,7 тыс. новых случаев заражения COVID-19

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 6711 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

По данным оперштаба, за сутки госпитализировали 1756 пациентов с COVID-19. На искусственной вентиляции легких в столичных больницах находятся 474 человека.

В Москве число заболевших с начала эпидемии достигло 715 241. Из них выздоровели 551 207 человек (5777 за стуки), скончался 10 171 заболевший (76 за сутки).

Накануне в Москве выявили минимальное за три недели число заболевших COVID-19 — 5028 случаев заражения.