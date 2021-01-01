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Пандемия коронавируса ,  
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В мэрии Москвы заявили о надежде не повторить зарубежный путь локдауна

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Власти столицы не планируют полностью закрывать город из-за распространения коронавируса, поскольку пока для этого нет предпосылок. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает «Россия 24».

«Мы надеемся все-таки избежать локдауна. <...> В Москве и магазины, и рестораны работают, пока каких-либо предпосылок к тотальному закрытию нет», — указал он.

Собянин исключил новые ограничения из-за COVID на Новый год
Общество
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Немерюк отметил, что за рубежом некоторые страны уже пошли на ужесточение мер против коронавируса, в том числе прибегли к комендантскому часу, а некоторые и к тотальному локдауну.

Ранее о том, что дополнительных ограничений во время новогодних праздников не будет, говорил мэр Москвы Сергей Собянин. «Никаких дополнительных ограничений мы не планируем, никаких штрафных и административных санкций дополнительных не планируем», — сообщил он.

Кремль исключил введение жестких мер против COVID на новогодние праздники
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В городе действует ряд мер, которые повлияют на празднование Нового года. В частности, рестораны, бары, дискотеки и прочие подобные заведения не могут работать ночью, с 23:00 до 6:00. Отменены традиционные рождественские ярмарки, фестивали. Ограничения останутся в силе по 15 января.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

коронавирус Москва закрытие магазинов
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