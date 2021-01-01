В мэрии Москвы заявили о надежде не повторить зарубежный путь локдауна

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Власти столицы не планируют полностью закрывать город из-за распространения коронавируса, поскольку пока для этого нет предпосылок. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает «Россия 24».

«Мы надеемся все-таки избежать локдауна. <...> В Москве и магазины, и рестораны работают, пока каких-либо предпосылок к тотальному закрытию нет», — указал он.

Немерюк отметил, что за рубежом некоторые страны уже пошли на ужесточение мер против коронавируса, в том числе прибегли к комендантскому часу, а некоторые и к тотальному локдауну.

Ранее о том, что дополнительных ограничений во время новогодних праздников не будет, говорил мэр Москвы Сергей Собянин. «Никаких дополнительных ограничений мы не планируем, никаких штрафных и административных санкций дополнительных не планируем», — сообщил он.