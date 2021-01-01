В Москве выявили минимальное число заболевших COVID за три недели

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В столице за последние сутки зарегистрировали 5028 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Этот показатель стал минимальным за последние три недели, с 25 ноября. Тогда оперативный штаб сообщал о 4685 новых заболевших инфекцией. С начала пандемии заболевание выявили у 708 530 человек.

За минувшие сутки в Москве было госпитализировано 1732 пациента с COVID-19. К аппаратам искусственной вентиляции легких в больницах Москвы подключены 456 человек.

Накануне сообщалось о смерти 73 пациентов с коронавирусом. Всего от заболевания в Москве умерло 10 095 человек.