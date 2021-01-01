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В мэрии Москвы сообщили о формате новогодних школьных утренников

Фото: Сергей Чириков / ТАСС
Фото: Сергей Чириков / ТАСС

Новогодние утренники в столичных школах из-за угрозы коронавируса проведут в традиционном формате только для 1–5-х классов. Об этом сообщила пресс-служба московского департамента образования и науки, передает агентство городских новостей «Москва».

Спектакли, постановки или утренники организуют в рамках одного класса или группы. При этом родителям учеников не разрешено присутствовать на празднике, они смогут следить за утренниками онлайн.

«Для учащихся 6–11-х классов новогодние мероприятия проведут в дистанционном режиме», — уточняется в сообщении.

Собянин продлил дистанционку для учеников 6–11-х классов до конца года
Общество
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Ученики средних и старших классов не появлялись в московских школах из-за COVID-19 с 5 октября. Сначала они были на каникулах, затем школьников перевели на удаленный формат обучения.

Удаленку неоднократно продлевали: по последнему указу мэра столицы Сергея Собянина, 6–11-е классы останутся дома до 30 декабря. Ученики 1–5-х классов вернулись в школы в октябре, после внеплановых каникул.

Мэр объяснял свое решение тем, что старшеклассники больше подвержены риску заражения.  

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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