В мэрии Москвы сообщили о формате новогодних школьных утренников

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Новогодние утренники в столичных школах из-за угрозы коронавируса проведут в традиционном формате только для 1–5-х классов. Об этом сообщила пресс-служба московского департамента образования и науки, передает агентство городских новостей «Москва».

Спектакли, постановки или утренники организуют в рамках одного класса или группы. При этом родителям учеников не разрешено присутствовать на празднике, они смогут следить за утренниками онлайн.

«Для учащихся 6–11-х классов новогодние мероприятия проведут в дистанционном режиме», — уточняется в сообщении.

Ученики средних и старших классов не появлялись в московских школах из-за COVID-19 с 5 октября. Сначала они были на каникулах, затем школьников перевели на удаленный формат обучения.