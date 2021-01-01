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В УФСИН ответили на сообщения о самовольном уходе из колонии в Петербурге

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ночью трое приговоренных к исправительным работам самовольно покинули исправительный центр в поселке Металлострой в Санкт-Петербурге, однако они не являются заключенными. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСИН по городу и Ленинградской области.

«Сегодня ночью трое осужденных к исправительным работам самовольно покинули расположение участка, функционирующего как исправительный центр, который находится рядом с исправительной колонией», — сообщили в УФСИН.

Пресс-секретарь ведомства рассказала, что на возвращение у покинувших исправительный центр есть 24 часа. «Как только мы поймем, что они не вернулись, они сразу же будут объявлены в розыск», — отметила она.

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Фото:Luis Alvarenga / Getty Images

В ведомстве уточнили, что сбежавшие не являются заключенными. Исправительный центр — это учреждение, предназначенное для отбывания наказания осужденными по уголовным делам без лишения свободы, пояснили в УФСИН.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что ночью исправительную колонию в поселке Металлострой покинули трое заключенных, осужденных за незаконный оборот наркотиков и разбой. Они находились не под полным отграничением свободы, добавлял источник.

В сентябре шестеро заключенных сбежали ночью из исправительной колонии № 2 в Дагестане через подкоп. Через неделю их задержали в Калмыкии.

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