Сбежавших в Дагестане через туннель заключенных задержали в Калмыкии

Заключенные совершили побег в ночь на 23 сентября из исправительной колонии в Дагестане. Их отсутствие заметили после обнаружения подкопа

Шестеро заключенных, сбежавших из исправительной колонии в Дагестане, задержаны на территории Калмыкии. Об этом сообщает МВД Дагестана на странице в Instagram.

«Все шесть ранее разыскиваемых особо опасных преступников, совершивших побег из колонии строгого режима, задержаны сотрудниками уголовного розыска!» — говорится в сообщении.

РБК обратился за комментарием в пресс-бюро ФСИН России.

Источник ТАСС во властных структурах Калмыкии сообщил, что заключенных задержали у поселка Улан-Хол, они шли вдоль железной дороги. При себе у них были ножи, отметил собеседник.