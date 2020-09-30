Сбежавших в Дагестане через туннель заключенных задержали в Калмыкии
Шестеро заключенных, сбежавших из исправительной колонии в Дагестане, задержаны на территории Калмыкии. Об этом сообщает МВД Дагестана на странице в Instagram.
«Все шесть ранее разыскиваемых особо опасных преступников, совершивших побег из колонии строгого режима, задержаны сотрудниками уголовного розыска!» — говорится в сообщении.
РБК обратился за комментарием в пресс-бюро ФСИН России.
Источник ТАСС во властных структурах Калмыкии сообщил, что заключенных задержали у поселка Улан-Хол, они шли вдоль железной дороги. При себе у них были ножи, отметил собеседник.