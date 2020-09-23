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В Дагестане шестеро заключенных сделали подкоп и сбежали из колонии

Фото:УФСИН России по Республике Дагестан
Фото: УФСИН России по Республике Дагестан

Шестеро заключенных сбежали ночью из исправительной колонии № 2 в Дагестане. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УФСИН России по Республике Дагестан.

Видео: operdrain/Telegram
Видео: operdrain/Telegram
Video

«При проведении обхода на контрольно-следовой полосе был обнаружен подкоп. Незамедлительно был проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шести осужденных», — сказали в пресс-службе. Там добавили, что по тревоге был поднят личный состав сводного отряда УФСИН, выставлены разыскные посты, а также разосланы ориентировочные данные на осужденных.

«В настоящее время проводятся мероприятия по розыску лиц, совершивших побег. Для выяснения обстоятельств, способствовавших совершению побега, назначена служебная проверка», — добавили в пресс-службе.

В пресс-службе ФСИН России РБК заявили, что в связи с побегом осужденных из ИК-2 в регион направлена группа центрального аппарата ведомства для проведения служебной проверки.

По словам источника ТАСС в силовых структурах, среди сбежавших был один уроженец Таджикистана и пятеро уроженцев Дагестана. Четверо отбывали наказание за наркотические преступления, двое — за убийства.

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«Интерфаксу» в МВД Дагестана сообщили, что весь состав ведомства поднят по тревоге из-за побега шестерых заключенных из второй колонии. Информированный источник агентства уточнил, что один сбежавший приговорен к 15 годам колонии за убийство, двое — к 12 годам за наркотики, один — к восьми годам и еще двое к другим срокам, но не меньше восьми лет.

Исправительная колония № 2 строгого режима находится в поселке Загородном в Махачкале. В ней могут содержаться до 1,1 тыс. заключенных.

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