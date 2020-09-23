В Дагестане шестеро заключенных сделали подкоп и сбежали из колонии

Фото: УФСИН России по Республике Дагестан

Шестеро заключенных сбежали ночью из исправительной колонии № 2 в Дагестане. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УФСИН России по Республике Дагестан.

Видео: operdrain/Telegram

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«При проведении обхода на контрольно-следовой полосе был обнаружен подкоп. Незамедлительно был проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шести осужденных», — сказали в пресс-службе. Там добавили, что по тревоге был поднят личный состав сводного отряда УФСИН, выставлены разыскные посты, а также разосланы ориентировочные данные на осужденных.

«В настоящее время проводятся мероприятия по розыску лиц, совершивших побег. Для выяснения обстоятельств, способствовавших совершению побега, назначена служебная проверка», — добавили в пресс-службе.

В пресс-службе ФСИН России РБК заявили, что в связи с побегом осужденных из ИК-2 в регион направлена группа центрального аппарата ведомства для проведения служебной проверки.