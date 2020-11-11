В Бразилии 11 заключенных сбежали из тюрьмы

В штате Парана на юге Бразилии 11 заключенных сбежали из тюрьмы. Об этом со ссылкой на военную полицию штата сообщает издание Globo.

«Одиннадцать заключенных бежали из государственной тюрьмы Пату-Бранку на юго-западе Параны. На выходе из туннеля они попали на камеры наблюдения», — говорится в сообщении.

По данным издания, пятеро сбежавших уже задержаны сотрудниками правоохранительных органов. О местоположении еще шести заключенных пока информации нет.

В полиции считают, что сбежать преступникам помогли люди на автомобиле. Кроме того, на территории тюрьмы обнаружен возможный сообщник беглецов. Сейчас по факту случившегося ведется расследование.