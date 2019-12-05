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В Петербурге задержали забросавшего Вечный огонь снегом подростка

В Санкт-Петербурге задержали человека, который забросал снегом Вечный огонь на Марсовом поле, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Им оказался подросток.

«В настоящее время с ним проводится разбирательство», — сообщил собеседник РБК. Возраст подростка в ведомстве уточнить не смогли.

По данным «Фонтанки», мальчику 12 лет. Свой поступок задержанный объяснил тем, что ему было любопытно. «Хотел попробовать, погаснет или нет», — сказал он инспектору по делам несовершеннолетних.

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В Сети появилось видео тушения Вечного огня в Петербурге

4 декабря неизвестный закидал снегом и потушил Вечный огонь на мемориале на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. В компании «ПетербургГаз», обслуживающей памятник, заявили, что оперативно восстановили горение благодаря внеплановому техобслуживанию. Повреждений газового оборудования проверка не выявила.

Теги: Вечный огонь, подросток
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На Марсовом поле в Петербурге неизвестные потушили Вечный огонь
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