В Петербурге задержали забросавшего Вечный огонь снегом подростка

В Санкт-Петербурге задержали человека, который забросал снегом Вечный огонь на Марсовом поле, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Им оказался подросток.

«В настоящее время с ним проводится разбирательство», — сообщил собеседник РБК. Возраст подростка в ведомстве уточнить не смогли.

По данным «Фонтанки», мальчику 12 лет. Свой поступок задержанный объяснил тем, что ему было любопытно. «Хотел попробовать, погаснет или нет», — сказал он инспектору по делам несовершеннолетних.

4 декабря неизвестный закидал снегом и потушил Вечный огонь на мемориале на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. В компании «ПетербургГаз», обслуживающей памятник, заявили, что оперативно восстановили горение благодаря внеплановому техобслуживанию. Повреждений газового оборудования проверка не выявила.