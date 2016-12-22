Вандалы потушили Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге
Общество, 11:33
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Вандалы потушили Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге
Полиция Санкт-Петербурга разыскивает лиц, погасивших 14 декабря пламя Вечного огня на Марсовом поле. Об этом РБК сообщил начальник управления информации и общественных связей регионального ГУ МВД Вячеслав Степченко.
«По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 244 УК России, разыскиваем злоумышленников», — отметил он.
По данным «Фонтанки», потухшее пламя мемориала заметил 51-летний прохожий. Он обратился в службу «112», после чего на место вызова приехали правоохранители. Позднее полиция связалась с «ПетербургГазом». Вечный огонь вновь зажгли в начале седьмого вечера.
В настоящий момент полиция изучает записи видеокамер, чтобы установить личности вандалов.