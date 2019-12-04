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На Марсовом поле в Петербурге неизвестные потушили Вечный огонь

Неизвестные закидали снегом и потушили вечный огонь на мемориале на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полиции рассказали, что поступило заявление по этому факту. «В настоящее время устанавливаются личности причастных к данному инциденту», — сказали в пресс-службе. Там добавили, что огонь не горел «не долго».

В пресс-службе компании «ПетербургГаз» ТАСС сообщили, что провели внеплановое техобслуживание газового оборудования и восстановили горение. Проверка не выявила каких-либо повреждений.

Аналогичный случай на Марсовом поле произошел в декабре 2018 года. Тогда полиция возбудила уголовное дело по ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

В октябре 2019 года в Волгограде задержали мужчин, которые кидали шелуху от семечек в Вечный огонь. Изначально сообщалось, что это были военнослужащие, однако в Минобороны опровергли данную информацию.

Теги: Петербург, Вечный огонь, новости РБК
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