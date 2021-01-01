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Выборы президента США ,  
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Суд отклонил иск Трампа о нарушениях на выборах в Пенсильвании

Окружной суд Пенсильвании отклонил иск действующего президента США Дональда Трампа, так как не нашел оснований для пересмотра результатов голосования на президентских выборах в этом штате. О этом сообщило агентство The Associated Press.

По мнению суда, аргументы и обвинения Трампа в данном деле были безосновательны и спекулятивны. Суд также отметил, что действующий президент не подтвердил свои заявлениями каким-либо доказательствами.

«В Соединенных Штатах Америки это не может оправдать лишение избирательных прав одного избирателя, не говоря уже о всех избирателях шестого по численности населения штата», — говорится в решении суда.

Суд Пенсильвании отклонил иск Трампа по выборам в Филадельфии
Политика
Фото:Mark Makela / Reuters

Ранее, 18 ноября, Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба Дональда Трампа, в котором утверждалось, что в Филадельфии наблюдателям от республиканцев ограничили возможность следить за подсчетом голосов. Тогда за отклонение иска проголосовали пять судей из семи.

До этого Федеральный апелляционный суд Пенсильвании отклонил еще один иск Республиканской партии. Истцы требовали признать недействительными около 9,3 тыс. бюллетеней, которые из-за задержки почты пришли в избирательные комиссии уже после окончания голосования.

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Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Уже через несколько дней некоторые американские СМИ и сам кандидат от Демократической партии Джо Байден заявили, что он набрал необходимы 270 голосов выборщиков и одержал победу. Тогда Трамп возразил, что подобные заявления преждевременны, так как он намерен добиться пересмотра результатов в суде. В декабре будут объявлены официальные результаты голосования.

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