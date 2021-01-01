Суд отклонил иск Трампа о нарушениях на выборах в Пенсильвании

Окружной суд Пенсильвании отклонил иск действующего президента США Дональда Трампа, так как не нашел оснований для пересмотра результатов голосования на президентских выборах в этом штате. О этом сообщило агентство The Associated Press

По мнению суда, аргументы и обвинения Трампа в данном деле были безосновательны и спекулятивны. Суд также отметил, что действующий президент не подтвердил свои заявлениями каким-либо доказательствами.

«В Соединенных Штатах Америки это не может оправдать лишение избирательных прав одного избирателя, не говоря уже о всех избирателях шестого по численности населения штата», — говорится в решении суда.