Суд отклонил иск Трампа о нарушениях на выборах в Пенсильвании

Ранее, 18 ноября, Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба Дональда Трампа, в котором утверждалось, что в Филадельфии наблюдателям от республиканцев ограничили возможность следить за подсчетом голосов. Тогда за отклонение иска проголосовали пять судей из семи.
До этого Федеральный апелляционный суд Пенсильвании отклонил еще один иск Республиканской партии. Истцы требовали признать недействительными около 9,3 тыс. бюллетеней, которые из-за задержки почты пришли в избирательные комиссии уже после окончания голосования.
Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Уже через несколько дней некоторые американские СМИ и сам кандидат от Демократической партии Джо Байден заявили, что он набрал необходимы 270 голосов выборщиков и одержал победу. Тогда Трамп возразил, что подобные заявления преждевременны, так как он намерен добиться пересмотра результатов в суде. В декабре будут объявлены официальные результаты голосования.