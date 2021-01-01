Белый дом сообщил о планах Трампа продолжать оспаривать итоги выборов

Президент США Дональд Трамп продолжает участвовать в судебных процессах по оспариванию результатов выборов. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, трансляция брифинга велась в Twitter Белого дома.

«Президент все еще вовлечен в продолжающуюся связанную с выборами судебную тяжбу. Вчерашнее голосование выборщиков — это один из шагов в конституционном процессе», — заявила Макинэни. Она также порекомендовала обратиться за дополнительной информацией по этому поводу в штаб Трампа.

Так Макинэни ответила на вопрос о том, считает ли Трамп своего оппонента Джо Байдена избранным президентом и планирует ли, в соответствии с традицией, пригласить его в Белый дом.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Еще до объявления официальных результатов голосования американские СМИ отдавали победу кандидату от Демократической партии Байдену. Тем не менее Трамп отказывался признать поражение и пытался оспорить результаты в судах, однако, большинство исков было отклонено.