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Выборы президента США ,  
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Белый дом сообщил о планах Трампа продолжать оспаривать итоги выборов

Президент США Дональд Трамп продолжает участвовать в судебных процессах по оспариванию результатов выборов. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, трансляция брифинга велась в Twitter Белого дома.

«Президент все еще вовлечен в продолжающуюся связанную с выборами судебную тяжбу. Вчерашнее голосование выборщиков — это один из шагов в конституционном процессе», — заявила Макинэни. Она также порекомендовала обратиться за дополнительной информацией по этому поводу в штаб Трампа.

Так Макинэни ответила на вопрос о том, считает ли Трамп своего оппонента Джо Байдена избранным президентом и планирует ли, в соответствии с традицией, пригласить его в Белый дом.

Байден обвинил Трампа в неуважении к воле американского народа
Политика
Джо Байден

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Еще до объявления официальных результатов голосования американские СМИ отдавали победу кандидату от Демократической партии Байдену. Тем не менее Трамп отказывался признать поражение и пытался оспорить результаты в судах, однако, большинство исков было отклонено.

Система президентских выборов в США выстроена таким образом, что окончательное решение о том, кто становится новым президентом страны, принимает коллегия выборщиков. В понедельник, 14 декабря (15 декабря по московскому времени), за Байдена проголосовало необходимое для победы число выборщиков. Таким образом, 20 января кандидат от демократов должен вступить в должность президента США.

Дональд Трамп президентские выборы в США
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