В Петербурге полиция изъяла 10 кг наркотиков из подпольной лаборатории

Фото: МВД России

В городе Ломоносове в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции обнаружили подпольную нарколабораторию в арендованном гараже. В ней были найдены более 10,6 кг запрещенных веществ. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции <...> обнаружили 11 пакетиков с синтетическим наркотиком Альфа-ПВП общей массой 10,6 килограммов», — говорится в сообщении.

Кроме того, на месте были обнаружены емкости с различными жидкостями, весы, насосы и другие приспособления, которые предположительно использовались для производства наркотиков. В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК России (покушение на незаконный оборот наркотических средств).

Также был задержан 30-летний мужчина, который ранее уже был судим за незаконный оборот запрещенных веществ. По версии следствия, он является организатором данной лаборатории. В апреле этого года он стал работать в интернет-магазине по продаже наркотиков в даркнете. Там он получал необходимые ингредиенты, затем изготавливал наркотики и с помощью тайников-закладок передавал их обратно в магазин для продажи. Согласно закону, ему грозит до 15 лет лишения свободы.