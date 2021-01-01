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В Петербурге полиция изъяла 10 кг наркотиков из подпольной лаборатории

Фото:МВД России
Фото: МВД России
В городе Ломоносове в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции обнаружили подпольную нарколабораторию в арендованном гараже. В ней были найдены более 10,6 кг запрещенных веществ. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции <...> обнаружили 11 пакетиков с синтетическим наркотиком Альфа-ПВП общей массой 10,6 килограммов», — говорится в сообщении.

Кроме того, на месте были обнаружены емкости с различными жидкостями, весы, насосы и другие приспособления, которые предположительно использовались для производства наркотиков. В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК России (покушение на незаконный оборот наркотических средств).

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Также был задержан 30-летний мужчина, который ранее уже был судим за незаконный оборот запрещенных веществ. По версии следствия, он является организатором данной лаборатории. В апреле этого года он стал работать в интернет-магазине по продаже наркотиков в даркнете. Там он получал необходимые ингредиенты, затем изготавливал наркотики и с помощью тайников-закладок передавал их обратно в магазин для продажи. Согласно закону, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В пресс-службе уточнили, что сейчас полицейские устанавливают других участников производства.

В ноябре сотрудники МВД изъяли более тонны синтетических наркотиков у одного из крупнейших поставщиков запрещенных веществ в России. По данным ведомства, наркотики производились в Москве, Подмосковье и Ивановской области. Оттуда их оптом сбывали в другие регионы России.

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