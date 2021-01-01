Полицейские приняли роды у женщины в московском метро

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Вечером 9 декабря в столичном метрополитене женщина родила ребенка, роды приняли дежурившие на станции «Электрозаводская» сотрудники полиции. Сообщение размещено на сайте МВД.

Сотрудники управления внутренних дел на Московском метрополитене обратили внимание на беременную женщину, которая при сходе с эскалатора на «Электрозаводской» стала опускаться на пол.

Полицейские вызвали скорую помощь, однако роды уже начались. «Понимая, что женщине требуется срочная помощь, старший сержант полиции Алеся Полякова, не растерявшись, помогла появиться младенцу на свет, слаженно и быстро, сделав все необходимое, чтобы новорожденный малыш и мама не пострадали», — говорится в сообщении.

После этого полицейские обернули новорожденного в теплоизолирующую фольгу. Приехавшие на вызов врачи отметили, что оказанная полицейскими помощь «была своевременной и квалифицированной», сообщает МВД. Мать и ребенка доставили в роддом.