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«Альянс врачей» заявил о задержании лидеров из-за акции в защиту Сушкевич
Профсоюз сообщил о задержании его членов около аэропорта Калининграда за нарушение порядка проведения акции. Накануне в городах России прошли пикеты в поддержку неонатолога Сушкевич, обвиненной в смерти новорожденного
Анастасия Васильева (Фото: Альянс врачей / VK)

Лидеров профсоюза «Альянс врачей» задержали в Калининграде за организацию несанкционированного митинга, сообщается в группе организации во «ВКонтакте». Их задержали на подъезде к аэропорту города и увезли в ОВД.

Речь идет о Анастасии Васильевой, Владимире Сотникове и Павле Зеленском. Они участвовали в акции в поддержку калининградского неонатолога Элины Сушкевич, обвиненной в убийстве ребенка. По данным «Альянса врачей», Васильеву обвиняют по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления), Сотникова — по ч. 5 той же статьи (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга или пикетирования). Оператор Зеленский был отпущен без составления протокола.

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В полицейском рапорте, фото которого опубликовал профсоюз, указывается, что на площади Победы в Калининграде с флагом с логотипом «Альянса врачей» стояла женщина в медицинском халате, которая проводила одиночный пикет. По данным полиции, позднее «плечом к плечу» рядом с ней встали около 12 человек в белых халатах с листами бумаги в руках. Из букв на листах сложилась надпись #ЯЭЛИНАСУШКЕВИЧ. В рапорте отмечается, что мероприятие не было согласовано с администрацией города.

РБК направил запрос в пресс-службу управления МВД по Калининградской области. «Движение «Альянс врачей» не обращалось в администрацию», — сообщили РБК в пресс-службе администрации Калининграда.

Акции в поддержку Сушкевич проходили в городах России 6 июля, участники одиночных пикетов требовали ее освобождения.

Сушкевич подозревают в убийстве ребенка, который родился недоношенным (23-я неделя беременности, вес 700 г) в ноябре 2018 года в роддоме № 4 Калининградской области. Она была одним из врачей бригады неонатологов, которых вызвали в роддом, чтобы спасти ребенка. По версии следствия, главврач роддома Елена Белая предположила, что новорожденный умрет, а это ухудшит статистические показатели. Поэтому она поручила Сушкевич убить ребенка, считает СК. Белую обвинили в организации умышленного убийства ребенка (п. 3 ст. 33 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК), а Сушкевич — в убийстве (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК).
 

Авторы: Юлия Выродова, Любовь Порываева
Теги: Врачи, Калининград, задержание, пикет
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