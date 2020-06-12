Рошаль напомнил Путину о деле калининградских врачей

На церемонии награждения Героев Труда Леонид Рошаль обратил внимание на дело врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, которых обвинили в убийстве младенца, и выразил готовность выступить на суде в защиту коллег

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль во время выступления на Поклонной горе в честь вручения медалей Героев Труда обратил внимание на дело калининградских врачей, которых обвинили в убийстве новорожденного. Церемонию с участием президента Владимира Путина транслировал канал «Россия 24».

«Я должен выполнить просьбу сообщества врачебного и сказать, что нужно очень внимательно посмотреть на то, что происходит в Калининграде, когда двух врачей судят за убийство», — сказал Рошаль в ходе церемонии, отметив, что «такого не было в России с 53-го года».

Рошаль заявил, что не хочет давить на суд, но готов выступить там и пояснить, почему «это все неправильно».

Неонатолога (врача, который занимается здоровьем новорожденных) Элину Сушкевич и заместителя главврача калининградского роддома Елену Белую обвиняют по ст. 105 УК (убийство малолетнего), последней также вменяют ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).

Ребенок, в убийстве которого подозревают женщин, родился недоношенным (его вес составлял 700 г) в ноябре 2018 года в роддоме № 4 Калининградской области. По версии следствия, Белая предположила, что младенец, скорее всего, умрет, а такой исход ухудшит статистические показатели и уменьшит ее шансы на дальнейшее назначение на должность главврача. В результате, считает СК, младенца решили убить, для чего Белая привлекла врача Сушкевич. Последняя по указанию и.о. главврача ввела ребенку смертельную дозу препарата магния сульфата.