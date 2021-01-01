Мишустин поручил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок

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Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился включить вакцинацию от коронавирусной инфекции в календарь профилактических прививок. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«До 17 декабря должны быть внесены изменения в приказ Минздрава «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», — говорится в сообщении.

Также министру здравоохранения Михаилу Мурашко премьер поручил держать на личном контроле организацию работы пунктов вакцинации в регионах во время новогодних праздников (с 1 по 10 января 2021 года). Роспотребнадзор должен продолжать постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации, а также информировать правительство о результатах.

На данный момент в календарь профилактических прививок включены: прививка от гриппа, кори, краснухи, вирусного гепатита В и другие.