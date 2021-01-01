В Подмосковье открылась электронная запись на прививки от COVID-19

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Подмосковье для жителей региона открылась электронная запись на прививку от COVID-19. Всего в Подмосковье открыто 92 прививочных пункта, рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова во время заседания областного правительства.

По данным на 10 декабря, прививки сделали уже 6,5 тыс. жителей области, сообщал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Московская область занимает третье место по России по числу инфицированных. Сейчас в регионе насчитывается 129 305 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Ранее, 5 декабря, запись на вакцинацию для определенных категорий граждан открыла Москва. Пока сделать прививку от COVID-19 могут лишь учителя, врачи и сотрудники городских служб при предъявлении соответствующего документа, подтверждающего место работы. 11 декабря мэрия столицы объявила, что вскоре начнется запись на прививку для работников МФЦ, учреждений культуры, а также для продавцов.