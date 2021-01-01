Собянин оценил потери столичного бюджета в 2020 году из-за коронавируса

Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса бюджет Москвы потеряет больше 600 млрд руб. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в ходе годового отчета перед депутатами Мосгордумы.

Глава города пояснил, что около 300 млрд руб. из этой суммы составят выпадающие доходы бюджета, еще свыше 300 млрд руб. — вынужденные, незапланированные расходы на борьбу с пандемией. Однако точную сумму ущерба от пандемии должны подсчитать позднее, отметил мэр.

Также Собянин указал, что из-за пандемии наиболее серьезные потери понесли сферы торговли, услуг, туризма, индустрии спорта, отдыха и развлечений. «Экономика будет восстанавливаться, но это произойдет не само по себе, не так просто», — добавил Собянин.

В начале октября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что из-за пандемии коронавируса к концу 2020 года бюджет Москвы может недополучить 800 млрд руб. С учетом заложенного роста доходов на 8% относительно 2019 года суммарные потери бюджета превысят 500 млрд руб., пояснил Ефимов. Еще 300 млрд руб. — дополнительные расходы на переоборудование больничного фонда под прием больных с коронавирусом.