В США назвали условие выработки группового иммунитета от COVID-19

Для появления группового иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 потребуется вакцинация до 85% населения. Об этом заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи в интервью Vox.

«Если вам действительно нужен подлинный групповой иммунитет, <...> необходимо, чтобы было вакцинировано от 75% до 85% населения страны», — сказал Фаучи.

На прошлой неделе американское Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) выдало разрешение на использование вакцины от коронавируса от Pfizer и BioNTech в экстренных случаях. После одобрения FDA президент США Дональд Трамп заявил, что прививочная кампания стартует «менее чем через 24 часа».

Позже представитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Эллиот рассказал, что в группу тех, кто должен первоочередно получить вакцину, войдут высокопоставленные чиновники, в том числе некоторые представители Белого дома.