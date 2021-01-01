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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Петербурге

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В Санкт-Петербурге отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель начальника отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Катаева, передает «Интерфакс».

«Мы видим, что уже отмечается стабилизация ситуации», — сказала Катаева. По ее словам, согласно эпидемиологическим законам спад заболеваемости должен был произойти через 14 дней после введения ограничений. Именно это и зафиксировали эксперты, отметила представитель ведомства.

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Также Катаева выразила надежду на то, что новогодние каникулы будут способствовать снижению заболеваемости.

В воскресенье, 13 декабря, об улучшении ситуации с коронавирусом заявлял губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его словам, в городе удалось затормозить ежедневный рост числа заболевших. Однако до этого Беглов предупреждал петербуржцев, что город находится на грани полного локдауна.

Согласно данным оперативного штаба, последние десять дней в Петербурге ежедневно выявляется более 3,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Максимальное количество заболевших было зафиксировано 11 декабря. Тогда оперативный штаб сообщал, что заболевание диагностировали у 3779 человек.

С начала пандемии коронавирус выявили у 182 022 человек. От COVID-19 в городе скончались 6460 человек .

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