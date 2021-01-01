В Петербурге зафиксировали третий рекорд подряд по числу заболевших COVID
За последние сутки в Санкт-Петербурге коронавирусную инфекцию диагностировали у 3779 человек. Это очередной рекорд по числу выявленных случаев заболевания, следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Число выявленных за сутки заразившихся возрастает и бьет рекорды последние три дня. Накануне оперативный штаб сообщал о 3774 заболевших короновирусом. В среду, 9 ноября, инфекцию выявили у 3761 человека.
По числу заболевших COVID-19 Санкт-Петербург занимает второе место, уступая только Москве. Следом идут Московская (124 984) и Нижегородская области (59 831). Замыкает пятерку лидеров Свердловская область (50 570).
Ранее, 7 декабря, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город находится на грани полного локдауна, так как городские больницы и поликлиники работают на максимальной мощности.