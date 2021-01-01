Беглов сообщил об улучшении ситуации с COVID-19 в Петербурге

В Санкт-Петербурге упала скорость распространения коронавирусной инфекции. Об этом написал губернатор города Александр Беглов в социальной сети «ВКонтакте».

«Удалось затормозить ежедневный рост числа заболевших. Благодарю всех петербуржцев, которые соблюдают предписанные Роспотребнадзором меры!», — указал он.

За последние сутки в Петербурге выявили 3768 новых зараженных коронавирусом. Общее число больных COVID-19 выросло до 174,4 тыс. человек.

В начале декабря Беглов говорил, что городские больницы и поликлиники уже работают на переделе мощностей. «До Нового года нам есть куда госпитализировать тяжелых пациентов с ковидом. Дальше — «красная черта», за которой — отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим», — предупредил он.