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Пандемия коронавируса ,  
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Первую дозу вакцины центра «Вектор» получили свыше 1,4 тыс. добровольцев

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости
Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

В России в ходе пострегистрационных испытаний 1438 добровольцев получили первый компонент вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским центром «Вектор» Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

«Первой дозой вакцины привито 1316 добровольцев в возрасте старше 18 лет и 122 добровольца, участвующих в пострегистрационном клиническом испытании вакцины на людях старше 60 лет», — отметил представитель службы.

В Роспотребнадзоре добавили, что у добровольцев не выявили нежелательные последствия после применения препарата и они чувствуют себя хорошо.

Порядка 320 тыс. доз вакцины «Спутник V» поступило в гражданский оборот
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

«ЭпиВакКорона» сейчас проходит пострегистрационные испытания. В гражданский оборот эту вакцину планируют ввести 1 января.

Первой вакциной от коронавируса, зарегистрированной в России, является «Спутник V». Это двухкомпонентный препарат: второй укол ставится через 21 день после первого. Вакцина уже поступила в гражданский оборот.

Президент России Владимир Путин 2 декабря поручил приступить к вакцинации населения, прежде всего врачей и учителей, против коронавируса. Он сообщил, что в ближайшие несколько дней объемы производства вакцины достигнут 2 млн доз, что позволяет начать «масштабную вакцинацию».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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вакцина коронавирус добровольцы Россия
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