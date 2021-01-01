Первую дозу вакцины центра «Вектор» получили свыше 1,4 тыс. добровольцев

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В России в ходе пострегистрационных испытаний 1438 добровольцев получили первый компонент вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским центром «Вектор» Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

«Первой дозой вакцины привито 1316 добровольцев в возрасте старше 18 лет и 122 добровольца, участвующих в пострегистрационном клиническом испытании вакцины на людях старше 60 лет», — отметил представитель службы.

В Роспотребнадзоре добавили, что у добровольцев не выявили нежелательные последствия после применения препарата и они чувствуют себя хорошо.

«ЭпиВакКорона» сейчас проходит пострегистрационные испытания. В гражданский оборот эту вакцину планируют ввести 1 января.