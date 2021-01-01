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Общество ,  
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Астронавты на МКС приступили к установке американского туалета

Астронавты Майкл Хопкинс и Шэннон Уолкер начали работы по установке нового американского туалета в модуле Международной космической станции Tranquillity. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу NASA.

Сейчас на МКС есть два туалета, оба российского производства. Как сообщается на сайте NASA, новый туалет UWMS был разработан с учетом пожеланий астронавтов. Он на 65% компактнее и на 40% легче, чем российская модель.

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Фото:NASA / AP

На данный момент на МКС находятся шесть человек. Помимо Уолкера и Хопкинса на станции работают космонавты Сергей Рыжков, Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты Кэтлин Рубинс, Виктор Гловер и Соити Ногути.

Туалеты на МКС уже несколько раз выходили из строя. В ноябре 2019 года проблемы были обнаружены в американском сегменте. Тогда проблему удалось решить в тот же день. Затем, в октябре 2020 года, поломка произошла в российском модуле «Звезда». В Центре управления полетами предположили, что причиной неисправности мог стать пузырь.

астронавты МКС туалет NASA
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