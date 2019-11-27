На американском сегменте МКС сломался туалет

Установленное на американском сегменте Международной космической станции (МКС) ассенизационно-санитарное устройство (АСУ) вышло из строя, сообщил РБК сотрудник пресс-службы «Роскосмоса».

«Сегодня ночью вышло из строя АСУ на американском сегменте МКС. Сейчас идет его ремонт», — отметил собеседник РБК.

В свою очередь «РИА Новости» со ссылкой на трансляцию NASA сообщило, что работоспособность туалета на американском сегменте МКС восстановлена.

Сейчас на МКС находятся шесть человек — космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, а также астронавты Лука Пармитано, Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир.